Son dakika... Fenerbahçe Simon Falette'i açıkladı
Son dakika haberi... Fenerbahçe transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Sİmon Falette'i resmen açıkladı. Gineli savunmacı Sarı Lacivertliler'de sezonu sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır.
Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
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