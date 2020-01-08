Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır.

Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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