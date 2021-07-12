Son dakika! Fenerbahçe, Sime Vrsaljko transferinde sona geldi
Sağ bek için Sarı-Lacivertliler’in gündemine giren Sime Vrsaljko transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Atletico ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldı, Hırvat savunmacıya 3 yıllık teklif sunuldu. Eğer sağlık raporu olumlu gelirse, iş imzaya kalacak.
Gökhan Gönül ile yolların ayrılacak olması, Nazım Sangare’nin de bir türlü bekleneni verememesi sonrasında Fenerbahçe , sağ bek arayışına geçmişti. Bu anlamda Sarı-Lacivertli ekibin gündemine İspanyol ekibi Atletico Madrid’in formasını giyen Sime Vrsaljko girmişti. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Kanarya’nın, geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan Hırvat futbolcu konusunda geniş kapsamlı bir araştırma yaptığı öğrenilmişti.
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Doktor raporuna göre...
Sarı-Lacivertli ekibin, 29 yaşındaki tecrübeli oyuncuya 3 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Atletico ile de büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Ancak Fenerbahçe Yönetimi’nin, Vrsaljko için verilecek olan doktor raporunu teslim almadan önce bu transfer konusunda harekete geçmeyeceği bildirildi. Eğer Vrsaljko’nun herhangi bir sağlık problemi çıkmazsa, Fenerbahçe işi bitirmek için İspanya’ya çıkarma yapacak.