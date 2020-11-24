Fenerbahçe'nin Karagümrük ile milli maç arasında oynadıkları hazırlık mücadelesinde teknik direktör Erol Bulut'un görev verdiği genç isimlerden olan Serhat Ahmetoğlu 1 gol ve 1 asistlik performansı ile adından söz ettirmişti.

Sarı Lacivertli ekip genç futbolcu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Anlaşma TFF'nin sayfasına da yansıdı.