Son dakika | Fenerbahçe Serhat Ahmetoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, sağ bek Serhat Ahmetoğlu’yla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Genç futbolcu Karagümrük ile oynanan hazırlık maçındaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.
Fenerbahçe'nin Karagümrük ile milli maç arasında oynadıkları hazırlık mücadelesinde teknik direktör Erol Bulut'un görev verdiği genç isimlerden olan Serhat Ahmetoğlu 1 gol ve 1 asistlik performansı ile adından söz ettirmişti.
Sarı Lacivertli ekip genç futbolcu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Anlaşma TFF'nin sayfasına da yansıdı.