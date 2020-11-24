MENÜ

Son dakika | Fenerbahçe Serhat Ahmetoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, sağ bek Serhat Ahmetoğlu’yla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Genç futbolcu Karagümrük ile oynanan hazırlık maçındaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

24 Kasım 2020, Salı 18:00 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika | Fenerbahçe Serhat Ahmetoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'nin Karagümrük ile milli maç arasında oynadıkları hazırlık mücadelesinde teknik direktör Erol Bulut'un görev verdiği genç isimlerden olan Serhat Ahmetoğlu 1 gol ve 1 asistlik performansı ile adından söz ettirmişti. 

Sarı Lacivertli ekip genç futbolcu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Anlaşma TFF'nin sayfasına da yansıdı. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...