Son dakika | Fenerbahçe Samatta transferini açıkladı!

Fenerbahçe son transfer bombasını da patları. Bu sezon kadrosunu yeni baştan şekillendiren Sarı-Lacivertli ekip, Aston Villa'nın Tanzanyalı hücum oyuncusu Mbwana Samatta transferini resmen gerçekleştirdiği KAP'a bildirdi. Fenerbahçe bu transfer için İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini, sportif sonuçlara göre ise 750 bin Euro daha ödeme yapılabileceğini aktardı. Samatta'nın hafta sonunda Türk Telekom Stadyum'nda oynanacak Galatasaray derbisinde kadroda yer alması planlanıyor.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması...

Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Fenerbahçe'yle 4 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki Tanzanyalı golcü, çubuklu formayı giydi!