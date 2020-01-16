SON DAKİKA! Fenerbahçe Ricardo Rodriguez transferini bitirdi

Son dakika haberi... Milan'dan Ricardo Rodriguez'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, PSV'yi reddeden İsviçreli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

16 Ocak 2020, Perşembe 12:23 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA! Fenerbahçe Ricardo Rodriguez transferini bitirdi

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Milan'ın sol bek oyuncusu Ricardo Rodriguez'i 6 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladı. 

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Hollanda ekibi PSV ile bu transferde çekişen Fenerbahçe, Rodriguez'de galip geldi ve transferi bitirdi. 

Haberde Ricardo Rodriguez'in iki sezondur sol bekte oynadığı mücadele ettiği ancak sezon başında Theo Hernandez'in gelmesiyle yedek kalması sonucu bu oyuncunun gönderilmesine izin verildiği belirtildi.

İki gün süren görüşmelerin ardından Ricardo Rodriguez transferi için Fenerbahçe ile anlaşıldığı ifade edildi. İsviçreli futbolcunun yakında İstanbul'a gideceği yazıldı. 

Bu haberi de okudularRicardo Rodriguez kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar!

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...