SON DAKİKA | Fenerbahçe & Pellegrini görüşmelerinde flaş gelişme!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Süper Lig'de istediği sonuçları almakta zorlanan Fenerbahçe, yeni sezon adına teknik direktör arayışlarına hız vermiş durumda. Uzun süredir Sarı-Lacivertliler'in listesinde yer alan Manuel Pellegrini için bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor. El Periodista'nın haberine göre Pellegrini'nin menajeri Juan Martinez, Fenerbahçe ile yapılacak görüşmeyi resmen açıkladı.

Yaptığı açıklamada Martinez, "Fenerbahçe ile 10 gün içerisinde gerçekleşmesini planladığımız bir görüşmemiz var. Pellegrini; Türkiye'yi, Fenerbahçe'yi ve taraftarlarını seviyor" ifadelerini kullandı.

Real Betis devreye girdi!

Martinez'in bu açıklamaları sonrası ise flaş bir gelişme daha yaşandı. Real Betis'in teknik direktörü Rubi ile yollarını ayırması sonrası ilk aday olarak Manuel Pellegrini'nin ismi gündeme geldi.

El Chanca'nın haberine göre Betis ile Pellegrini kısa sürede görüşmelere başladılar ve iki tarafın ekonomik şartlar konusunda kısa sürede anlaşma zemini sağlayacakları belirtildi.

Real Betis'in teknik direktör adaylarından biri olarak da eski oyuncusu, Fenerbahçe'nin de teknik direktör adayları arasında yer alan Nenad Bjelica gösteriliyor.