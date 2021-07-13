Son dakika! Fenerbahçe, Paulinho ile anlaşmaya yakın

Galatasaray 'ın daha önce ilgilendiği belirtilen Paulinho konusunda flaş bir iddia ortaya çıktı. Brezilya basınından UOL'un haberine göre; 32 yaşındaki oyuncu yapılan pazarlıklarda en ciddi ilerleme kaydeden kulüp Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertli kulüple, Brezilya ekibinin bir süredir görüşme halinde olduğu ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.





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Daha önce geleceği hakkında açıklama yapan Paulinho, "Brezilya'dan 2 takımdan kiralama teklifi geldi, ben de oynamak istediğim için istekliydim. Sonra gerçekleşmedi. Resmi bir teklif aldım, ailemle konuştum ve ilk etapta kabul etmedim. Bir Avrupa kulübünden teklif gelmişti" ifadelerini kullanmıştı.

Çin ekibi Guangzhou'daki sözleşmesi biten 32 yaşındaki oyuncu, Çin'de 125 maça çıktı ve 58 gol, 22 asistlik performans sergiledi.





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