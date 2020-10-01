Son dakika | Fenerbahçe Papiss Cisse transferini açıkladı!

Fenerbahçe'den son dakika transfer açıklaması geldi. Sarı-Lacivertli takım geçen sezon Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse'yi transfer ettiğini duyurdu.
Süper Lig'de 2 sezonda 38 gol atan Senegalli forvetin Alanyaspor ile olan sözleşmesi geçen sezon sonunda bitmişti.
35 yaşındaki forvet oyuncusunun ismi Beşiktaş ile de anılmıştı.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1311643862922915847?s=20
Dün İstanbul'a gelmişti...
Papiss Demba Cisse, dün İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve transferinin resmen açıklanması bekleniyor. Cisse havalimanında soruları şöyle yanıtladı: "Erol Bulut ile yeniden çalışacağım için heyecanlıyım. Geçen sezon krallığa çok yaklaştım ancak olmadı. Şimdi bu sezona odaklıyım."