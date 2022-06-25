Fenerbahçe , Ozan Tufan’ın Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlandığını açıkladı.

Hem Sarı-Lacivertli kulüpten hem de Hull City'den yapılan açıklamalara göre Milli futbolcunun kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere’ye gideceği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Oyuncumuz Ozan Tufan’ın Hull City’ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere’ye gidecektir.

Kadro dışı bırakılmıştı

Geçtiğimiz sezonun başında Watford'a kiralık olarak transfer olan ancak yarı dönemde Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan, sonrasında Sarı-Lacivertli ekipte Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

2015 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan Tufan, kiralık olarak bir dönem Alanyaspor forması da gitmişti. Milli futbolcu Sarı-Lacivertli forma ile 182 maça çıktı ve 21 gol, 24 asist kaydetti.



