SON DAKİKA! Fenerbahçe Opet, Vakıfbank maçına çıkacak

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı’nda 2 oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Sarı Lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, semptom gösteren 2 oyuncunun yeniden yapılan testlerinin pozitif sonuçlandığı ve takımdaki toplam vaka sayısının 5’e yükseldiği bildirildi.

Bu son dakika gelişmelerinin ardından Fenerbahçe Opet'in VakıfBank ile oynayacağı final maçlarına çıkıp çıkmayacağı merak konusuydu. Gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin maça çıkacağı öğrenildi.

Final serisinde VakıfBank'ın 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. 5 maç üzerinden oynanacak final etabında 3 galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.



