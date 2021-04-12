SON DAKİKA! Fenerbahçe Opet, Vakıfbank maçın çıkmama kararı aldı!

Dün üç COVİD-19 vakasıyla sarsılan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, bugün de 2 oyuncunun testlerinin pozitif çıkması üzerine VakıfBank ile oynayacağı final maçlarına çıkmama kararı aldı.

Yarın ve cuma günü planlanan mücadelelerde protokollere göre erteleme kararının olmadığı ve F.Bahçe’nin iki maçta da mağlup sayılacağı öğrenildi. Seride 1-0 önde olan VakıfBank, böylece Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayacak. (Sabah)