SON DAKİKA! Fenerbahçe Opet, Vakıfbank maçın çıkmama kararı aldı!
Fenerbahçe Opet, dün açıkladıkları 3 oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardındın bugün de 2 vakanın tespit edildiği açıklandı. Bu vakalar sonrasında sarı lacivertlilerin VakıfBank ile oynayacakları diğer 2 final maçına çıkmama kararı aldığı öğrenildi. Seride 1-0 önde olan Vakıfbank, bu karar sonrasında 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
Dün üç COVİD-19 vakasıyla sarsılan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, bugün de 2 oyuncunun testlerinin pozitif çıkması üzerine VakıfBank ile oynayacağı final maçlarına çıkmama kararı aldı.
Yarın ve cuma günü planlanan mücadelelerde protokollere göre erteleme kararının olmadığı ve F.Bahçe’nin iki maçta da mağlup sayılacağı öğrenildi. Seride 1-0 önde olan VakıfBank, böylece Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayacak. (Sabah)