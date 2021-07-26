Son dakika! Fenerbahçe Onyekuru transferi için görüşmelere başladı

Fenerbahçe 'de Henry Onyekuru harekatı... Galatasaray 'ın bonservisini almadığı Nijeryalı kanat oyuncusu dün Monaco'da teknik direktör Nico Kovac tarafından kadro dışı bırakıldı. Oyuncuyu kadrosuna katmak için daha önce de görüşmeler yapan Sarı-Lacivertliler, Onyekuru'nun Fransız ekibinde yeni sezon planlamasına dahil edilmemesinin ardından gaza bastı.

OLYMPİAKOS DA TALİP

Nijeryalı'nın menajeriyle ve Monaco ile masaya oturuldu. Teknik direktör Vitor Pereira'dan da 'olur' yanıtı alındı. "soccernet.ng"nin haberine göre ise Fenerbahçe bu transferde yalnız değil. Nijerya basını Onyekuru'yu Yunan devi Olympiakos'un da istediğini ancak 24 yaşındaki oyuncunun gönlünün Türkiye'de oynamaktan yana olduğunu vurguladı. Monaco ise gelecek tekliflere göre hareket edecek. Fenerbahçe'nin oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı da ifade edildi. (Akşam)