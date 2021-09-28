Süper Lig 'de liderliği alan Fenerbahçe 'de UEFA Avrupa Ligi heyecanı yaşanıyor. Sarı Lacivertliler, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u sahasında ağırlayacak. Karşılaşmayı yönetecek isim UEFA tarafından açıklandı.

Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçını İspanyol hakem Alejandro Hernández'in yöneteceği duyuruldu.

VAR hakemleri de belli oldu

Fenerbahçe-Olympiacos maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ricardo de Burgos üstlenecekken, Burgos’a Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak Xavier Estrada Fernandez eşlik edecek.

Fenerbahçe - Olympiakos maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.





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