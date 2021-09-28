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Son dakika! Fenerbahçe-Olympiakos maçını Alejandro Hernández yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nde maçları yönetecek hakemler belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Perşembe günü sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacağı müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernández yönetecek.

28 Eylül 2021, Salı 12:08 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe-Olympiakos maçını Alejandro Hernández yönetecek

Süper Lig 'de liderliği alan Fenerbahçe 'de UEFA Avrupa Ligi heyecanı yaşanıyor. Sarı Lacivertliler, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u sahasında ağırlayacak. Karşılaşmayı yönetecek isim UEFA tarafından açıklandı. 

Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçını İspanyol hakem Alejandro Hernández'in yöneteceği duyuruldu.

VAR hakemleri de belli oldu

Fenerbahçe-Olympiacos maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ricardo de Burgos üstlenecekken, Burgos’a Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak Xavier Estrada Fernandez eşlik edecek.

Fenerbahçe - Olympiakos maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.


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