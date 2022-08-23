Son dakika! Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya ayrılığını duyurdu
Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederek haftayı lider kapatan Fenerbahçe'de ayrılıklar da devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın transferi konusunda Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Fenerbahçe genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'nın takımdan ayrılarak Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı. Westerlo da genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira döneminde yıldızı parlayan Muhammed Gümüşkaya, ligin 2. yarısını Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti. Süper Lig 'de 26 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu 2 gol 2 asistlik performansa imza attı.
Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya’nın, Belçika ekibi Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarısıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya’ya sonsuz başarılar diliyoruz.
Fenerbahçemizin kıymetli ismi Muhammed; bu camia her daim seninle gururlanacak ve yolun bu renklerle yeniden kesişecek…