Son dakika Fenerbahçe transfer haberi...Fenerbahçe Kulübü, Portekiz ekibi GD Estoril Praia'da forma giyen 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir."











