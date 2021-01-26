Fenerbahçeli taraftarların Mesut Özil'i yeşil sahada görmesine her geçen gün daha da çok yaklaşılıyor. Sarı-Lacivertli ekip Mesut Özil'in lisansını çıkardı. Sezonun ilk yarısını 3-0'lık Kayserispor galibiyetiyle tamamlayan Fenerbahçe'de Erol Bulut maçın ardından, "Mesut aramıza katıldı. Eski takımında uzun zamandır süre almadı ama en kısa zamanda istediğimiz seviyeye gelecek ve bu takıma büyük katkı sağlayacak" demişti. Mesut Özil ise karşılaşmayı tribünde izlemişti.

1988 doğumlu yıldızın imza töreni yarın gerçekleştirilecek. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "İngiltere’nin Arsenal Kulübü'nden takımımıza katılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü, saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacaktır." sözlerine yer verildi.