Yıllardır dillerde olan 'Bir aşk hikayesi' Fenerbahçe-Mesut Özil flörtünde artık son noktaya gelindi. Arsenal ile bağlarını koparan ve dün ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Mesut Özil transferinin resmiyet kazanmasına az kaldı. Fenerbahçe dünya gündemine damga vuran transferi Mesut Özil'i yarın resmen açıklamaya hazırlanıyor. 19 Ocak tarihinde 19.07 saatinde açıklama hedefinde olan Sarı Lacivertliler'de büyük bir çalışma sürmekte.

Kulübün sosyal medya hesapları, prodüksiyon ekibi FB TV'de hummalı bir çalışma içerisinde şu an. Sarı Lacivertliler'in hedefi daha önce yapılmamış sıra dışı bir tanıtım yaparak bir daha geçilemeyecek bir rekoru ele geçirmek. Tanıtımda sadece Türkçe değil, Almanca ve İngilizce başta olmak üzere farklı dillerde versiyonları dünyaya tanıtılacak.

FANATİK ÖZEL













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