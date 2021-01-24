SON DAKİKA! Fenerbahçe Mesut Özil transferini resmen açıkladı

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Mesut Özil transferi için hem Arsenal kulübü hem de oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takımın bugün saat 18:00'de yapacağı antrenmana katılacak.

Sarı lacivertliler Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Fenerbahçemiz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil’i resmen kadrosuna kattı. Arsenal’dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Hoş geldin Mesut!





BUGÜN İDMANA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de dün yapılan yüksek divan kurulu toplantısında başkan Ali Koç, Mesut Özil'in karantina sürecinin bittiğini ve bugün antrenmana çıkacağının belirtmişti. Sarı lacivertli takımın başkanı, hafta içinde de imzaların atılacağını ifade etmişti.

ARSENAL'DE AÇIKLADI

Mesut Özil'in eski kulübü Arsenal'de transferi açıkladı. İngiltere Premier Lig ekibi resmi internet sitesinden, "Mesut Özil, Türkiye Süper Lig takımı Fenerbahçe'ye kalıcı transferle katıldı" başlığıyla yaptığı açıklamanın içerisine sportif direktör Edu Gaspar, teknik direktör Mikel Arteta ve Mesut Özil'in görüşlerine yer verildi.

Edu Gaspar'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Mesut'a, Arsenal'e yaptığı büyük katkı için teşekkür ediyoruz. 2013'te aramıza katıldığı günden bu yana 250'den fazla maça çıktı, 3 Emirates FA Cup zaferinde rol oynadı, taraftarlara ve kulüpteki herkese sahada çok güzel anlar yaşattı. Mesut Özil'e gösterdiği performans için teşekkür ederiz. Arsenal'de görev yapan ve bu kulübe gönül veren herkesin, kariyerinin bir sonraki bölümünde Mesut ve ailesine sağlık, başarı ve mutluluk dilerken bana katılacağını biliyorum."

MIKEL ARTETA: MESUT'LA OYNAMAK VE O'NA KOÇLUK YAPMAK BİR AYRICALIKTI

Teknik direktör Mikel Arteta, Mesut Özil'le hem birlikte oynamak hem de ona koçluk yapmanın kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi.

Arteta, Mesut'un Arsenal'deki başarılarının tartışılamayacağını kaydederek, "Yaratıcılığı ve vizyonu, Arsenal formasıyla geçirdiği süre boyunca birçok hedefe yol açtı. Mesut, 3 FA Cup zaferi de dahil olmak üzere yıllar boyunca bu kulüp için birçok harika anı biriktirdi, kulübe gönül veren herkesin kalbine girdi. Bu başarılar her zaman tarihimizin bir parçası olacak. Mesut'a teşekkür ediyor, Fenerbahçe ile başarılar diliyoruz ”dedi.

MESUT ÖZİL: ARSENAL İÇİN EN İYİSİNİ DİLİYORUM

Mesut Özil ise kulübe teşekkür ederek sözlerine başladı. 7,5 yıllık süreçte muhteşem bir yolculukta yer aldığını belirten yıldız futbolcu, "Burada geçirdiğim süre boyunca takımdan ve taraftarlardan hissettiğim destek gerçekten inanılmazdı ve bu, her zaman minnettar olacağım bir şey. Birlikte yıllar sonra ilk kez kupa kazandık ve ömür boyu sürecek anılar yarattık. Arsenal taraftarı sonsuza dek kalbimde kalacak. Geçtiğimiz birkaç gün içinde profesyonel bir çözüme ulaşılmasına yardımcı olduğu için Edu Gaspar'a teşekkür etmek istiyorum. Kulüpteki herkese, Arsenal'i ait olduğumuz yere, zirveye geri getirme çabalarında en iyisini diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.



