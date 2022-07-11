Son dakika! Fenerbahçe Mesut Özil ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe 'nin, yıldız futbolcu Mesut Özil'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı iddia edildi.

Arsenal ile olan sözleşmesini feshederek geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ancak İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan Mesut Özil, yeni Teknik Direktör Jorge Jesus'un da bu kararı devam ettirmesiyle takımdan ayrı çalışmalara devam ediyordu.

Fenerbahçe'de, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile yolların ayrılma kararı bugün yapılan son görüşmenin ardından resmiyet kazandı.

Uzun süredir kadro dışı olan ve bu sezon başı kampına da dahil edilmeyen yıldız futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiği öğrenilirken 33 yaşındaki Özil'in Fenerbahçe'den alacakları konusunda bir açıklama yapılmadı. Sözleşmenin feshi konusunda anlaşma sağlandığı, Mesut Özil'in İstanbul'da kalarak Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu da belirtildi.

Mesut Özil, Fenerbahçe ile çıktığı 37 resmi karşılaşmada 9 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

DHA