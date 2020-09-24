SON DAKİKA! Fenerbahçe Mbwana Samatta transferini açıkladı!

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın transferi konusunda futbolcu ve Aston Villa ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

24 Eylül 2020, Perşembe 09:58 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Fenerbahçe Mbwana Samatta transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın transferi konusunda futbolcu ve Aston Villa ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı lacivertliler borsaya bildirdiği açıklamada "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Aston Villa ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. Ayrıca transfer şekli olarak satın alma ifadesi yer aldı.

Fenerbahçe, dün sosyal medya hesabından önce uçak emojili tweet attı, daha sonra da uçağın indiğini belirten emojilerle bir tweet daha attı.

Kanarya, dün 27 yaşındaki forvet oyuncusunu İstanbul'a getirmişti.

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