Fenerbahçe 'de forvet transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira, Rennes'li M'Baye Niang için yönetime yeşil ışık yaktı. Sarı-lacivertli yönetim, Senegalli golcünün kiralık olarak transferi için kulübüyle büyük ölçüde anlaştı.

Rennes 15 milyon Euro'ya aldı

2019 yılında Torino'dan 15 milyon Euro bedelle transfer edilen Niang, Fransa'da beklenen etkiyi yaratamadı. 26 yaşındaki futbolcu 1.5 sezonun ardından ara transfer döneminde Al-Ahli'ye kiralanmıştı. Senegalli forvet, buradan tekrar Rennes'e döndü.





Niang kampa yetişecek

Fenerbahçeli olmak için artık gün sayan Senegalli Niang'ın kamp dönemine yetiştirilmesi bekleniyor.









M'Baye Niang'ın istatistikleri

Geçtiğimiz sezonun toplamında 17 maçta sahaya çıkan Niang, 638 dakikada sadece 1 kez gol atma başarısı gösterdi. Ara transfer döneminde Al-Ahli'ye kiralanan oyuncu, burada da beklentilerin altında kalıp, 5 maçta görevlendirilmiş; gol veya asist yapamamıştı.

10 yıl sonra bir Niang daha

Fenerbahçe, yaklaşık 10 yıl sonra bir kez daha Niang isimli bir futbolcuyu renklerine bağlayabilir. Sarı-lacivertli ekibin 2010'da 9 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Niang, 29 maçta 15 gol atıp; ertesi sezon Katar ekibi Al-Sadd'a satılmıştı. (Ajansspor)







