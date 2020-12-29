SON DAKİKA | Fenerbahçe, Max Kruse ile tazminat konusunda anlaştı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen pandemi arasında Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse sözleşmesini tek taraflı olarak fesih ederek ülkesi Almanya'ya gitmişti. Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu teklifleri kabul etmeyen Kruse, ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep ederek konuyu FIFA'ya taşıdı. Alman futbolcu, 7.5 milyon Euro dava açtıktan sonra Union Berlin'e transfer oldu. Karşı atağa geçen Fenerbahçe Kulübü ise yaşanan süreçteki zararlarının giderilmesi için Kruse'ye 18 milyon Euro dava açtı. Gelinen noktada Kruse'nin avukatları ile Fenerbahçe Kulübü bir araya geldi ve tazminat konusunda anlaşmaya vardı. İki taraf da sürecin daha fazla uzamaması ve zarara uğramamak adına orta yol bularak anlaşmaya vardılar.

KRUSE'NİN AVUKATI KONUŞTU

Fenerbahçe Kulübü ile futbolcu Max Kruse, tazminat konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya vardı. Kruse'nin avukatı Sami Dinç, her iki tarafın uzlaşmacı ve iyi niyetli girişimleri neticesinde davanın sulhen çözümlendiğini ifade etti.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen pandemi arasında Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse sözleşmesini tek taraflı olarak fesih ederek ülkesi Almanya'ya gitmişti. Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu teklifleri kabul etmeyen Kruse, ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep ederek konuyu FIFA'ya taşıdı. Alman futbolcu, 7.5 milyon Euro dava açtıktan sonra Union Berlin'e transfer oldu. Karşı atağa geçen Fenerbahçe Kulübü ise yaşanan süreçteki zararlarının giderilmesi için Kruse'ye 18 milyon Euro dava açtı. Gelinen noktada Kruse'nin avukatları ile Fenerbahçe Kulübü bir araya geldi ve tazminat konusunda anlaşmaya vardı. İki taraf da sürecin daha fazla uzamaması ve zarara uğramamak adına orta yol bularak anlaşmaya vardılar.

AVUKAT SAMİ DİNÇ: FENERBAHÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖSTERDİĞİ ÖZVERİYE TEŞEKKÜR EDERİZ

Kruse'nin avukatı Sami Dinç, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Müvekkilimiz Futbolcu Max Kruse ile eski kulübü Fenerbahçe Futbol A.Ş. arasında FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi'ne de taşınmış olan ihtilafın her iki tarafın uzlaşmacı ve iyi niyetli girişimleri neticesinde sulhen çözümlenmiş bulunduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. İhtilafın sonlandırılması için Fenerbahçe Futbol A.Ş. yöneticilerinin gösterdiği özveriye teşekkür eder, Fenerbahçe Futbol A.Ş.' nin başarılı bir sezon geçirmesini dileriz" ifadelerini kullandı

FENERBAHÇE KULÜBÜ: HUKUKİ SÜREÇ, YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA BUGÜN İTİBARİYLE SULHEN SONUÇLANDIRILMIŞTIR

Fenerbahçe Kulübü, eski oyuncuları Max Kruse ile tazminat konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır. Max Kruse'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz. Camiamız ve kamuoyundan pek çok konuda yaratılan muhtelif spekülatif gündemlere itibar etmemelerini, Kulübümüzün resmi açıklamalarını beklemelerini bir kez daha rica ederiz."

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Sarı lacivertliler, Max Kruse ile anlaştıklarını resmi internet sitesinden şu ifadelerle açıkladı:

Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır.

Max Kruse’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz.

Camiamız ve kamuoyundan pek çok konuda yaratılan muhtelif spekülatif gündemlere itibar etmemelerini, Kulübümüzün resmi açıklamalarını beklemelerini bir kez daha rica ederiz.