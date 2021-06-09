Son dakika! Fenerbahçe, Marco Silva için harekete geçti

Yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sabah saatlerinde Paulo Fonseca ismi gündemdeki yerini korurken Portekizli hocanın Tottenham yolunda olduğu yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Bu gelişmenin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe, Marco Silva için bilgi istedi

İtalyan gazeteci Nico Schira, Fenerbahçe'nin Marco Silva için araştırma halinde olduğunu duyurdu. Schira, Portekizli teknik adamın da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı vurguladı, henüz resmi bir teklifin olmadığını aktardı.









Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'daki görevine Mayıs 2018'de başlayan Silva, Goodison Park serüvenindeki 60 maçta 24 galibiyet alabildi.

Sporting Lizbon ve Olimpiakos maceralarının ardından İngiltere'ye adım atan Silva, sırasıyla; Hull City, Watford ve Everton'da görev aldı. 43 yaşındaki Portekizli teknik adamın kariyerinde 3 kupası bulunuyor.







