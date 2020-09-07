SON DAKİKA | Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile anlaşma sağladı

Transferin hızlı ekibi Fenerbahçe, savunma hattı için gündeminde ilk sıralarda yer alan isimlerden Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardı. Oyuncu ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alan Fenerbahçe'nin, takımı Wolfsburg ile görüşmeleri sürüyor.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, bir süredir görüşmeler yaptığı 27 yaşındaki stoper ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-Lacivertliler'in kısa süre içerisinde Alman ekibi Wolfsburg ile de anlaşmaya vararak transferi açıklaması bekleniyor.

Monaco altyapısından yetişen ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı formasını giyen Tisserand, 2018'de 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibi Monaco'dan Wolfsburg'a transfer olmuştu.







