Son dakika haberi... Fenerbahçe transferde sıcak saatler yaşıyor. Gündüz saatlerinde Sarı Lacivertli ekibin milli sol beki Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'la anlaştığı iddia edilmişti. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Lokomotiv Moskova forması giyen Maciej Rybus'u listeye aldığı gelen haberler arasındaydı. Rus basınına konuşan Polonyalı sol bekin menajeri Mariusz Piekarski, bir İstanbul takımıyla anlaştıklarını açıkladı.

Rus ekibinden herhangi bir kontrat teklifi almadıklarını vurgulayan Piekarski, Rybus'un 10 gün içinde yeni takımıyla sözleşme imzalayacağını belirtti.

Rybus'un yeni sezonda Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe ile mi anlaştı?

Yaz itibariyle serbest oyuncu statüsünde olacak olan Rybus'un yeni takımı hakkında ise bilgi vermekten kaçındı. Bu açıklamanın ardından tecrübeli sol bekin Fenerbahçe'ye transfer olma iddiaları güçlendi.



