Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek.

Zorlu karşılaşma öncesinde Real Madrid'de yıldızların sakatlık problemleri can sıkıyor.

Madrid ekibinin başantrenörü Pablo Laso, maçtan önce yaptığı açıklamada sakatlıkları nedeniyle Anthony Randolph, Sergio Llull, Jeff Taylor ve Felipe Reyes'ten yoksun olacaklarını belirtti.

Açıklamasında Fenerbahçe'nin gücüne de dikkat çeken Laso, "Tüm EuroLeague maçları zorlu. Fenerbahçe, son olarak Türkiye Kupası'nı kazandı. EuroLeague'de daha fazla galibiyete ihtiyaçları var ve Avrupa'nın en büyük takımlarından biri olduklarından dolayı onlara saygı duyuyoruz. De Colo, Sloukas ve Derrick Williams gibi harika oyuncuları var ve sadece 10 maç kalmış olsa da hala her şeye adaylar" dedi.