Fenerbahçe , Marsilya’dan Luan Peres’i kadrosuna katıyor.

Sarı-Lacivertliler, Fransız ekibi ve oyuncu ile anlaşmaya vardı. Peres bu akşam İstanbul’a gelecek.

Luan Peres, stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.

Fenerbahçe daha önce stoper rotasyonu için Flamengo’dan Gustavo Henrique’yi transfer etmişti.

Sarı-Lacivertliler, Luan Peres'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Olympique Marseille ile görüşmelere başlanmıştır.

İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Marsilyalı Luan Peres bu akşam İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, Marsilya Forması giyen Luan Peres’in transferi için Fransız Kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer sürecini devam ettirmek için bugün akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.





Luan Peres kimdir?

19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başladı.Sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya formaları giydi.

Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres zaman zaman da sol bek olarak oynuyor. Geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla 49 karşılaşmada görev alan Peres, 3 asiste imzasını attı. Tecrübeli oyuncu, kariyerinde en çok Santos forması giydi. Çıktığı 89 maçta 5 asist kaydetti. 1.90 cm boyundaki Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro. (Hürriyet)