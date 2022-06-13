Son dakika! Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini açıkladı

Süper Lig 'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve takımın başına dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları başladı. Sarı Lacivertli ekip, Portekiz'in Santa Clara takımında forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha Lincoln Henrique transferini duyurdu.

23 yaşındaki futbolcu bugün öğlen saatlerinde Lizbon'dan ailesiyle birlikte İstanbul'a doğru yola çıkmıştı. İmzaların da Lincoln'ün İstanbul'a geldikten sonra kısa süre içinde atılması bekleniyor.









Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.







