SON DAKİKA | Fenerbahçe ligden çekilebilir!

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurduğu harcama limitlerine ilişkin radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Limitlere ilişkin yapılan tepki açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir. Bu aşamada taraftarlarımızdan sabırlı ve gerektiği takdirde camia olarak atacağımız adımlar için de bir o kadar hazırlıklı olmalarını rica ediyoruz" ifadelerine yer verilirken atılacak adımlar arasında ligden çekilmenin de olabileceği belirtilmekte.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un da liderliğinde harcama limitlerinde bir değişiklik olmazsa ligden çekilme kararını almayı düşünüyor. Bunun yanı sıra yayın havuzundan çekilme opsiyonunun da atılacak adımlar arasında olası gözüktüğü aktarılıyor.