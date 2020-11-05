Son dakika... Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu
TFF; dün yaptığı açıklamada, Fenerbahçe-Konyaspor maçını Halis Özkahya'nın yöneteceğini belirtmişti. Özkahya'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karşılaşmanın hakemi değişti. Yapılan son dakika açıklamasına göre karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.
Son dakika haberi... Halis Özkahya'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı Fenerbahçe - Konyaspor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek.
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