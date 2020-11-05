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Son dakika... Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu

TFF; dün yaptığı açıklamada, Fenerbahçe-Konyaspor maçını Halis Özkahya'nın yöneteceğini belirtmişti. Özkahya'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karşılaşmanın hakemi değişti. Yapılan son dakika açıklamasına göre karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

05 Kasım 2020, Perşembe 18:44 Son Güncelleme:
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Son dakika... Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu

Son dakika haberi... Halis Özkahya'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı Fenerbahçe - Konyaspor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek.

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