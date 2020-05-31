SON DAKİKA | Fenerbahçe kadrosu açıklandı

Corona virüs salgını nedeniyle 2019-20 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA Kadınlar EuroLeague'deki mücadelesi erken sona eren Fenerbahçe Öznur Kablo, yeni sezonun kadrosunu açıkladı.

Kadronun, daha önce açıklanan 2020-2021 sezonu hedefleri ve bütçesi kapsamında oluşturulduğu belirtilmişti.

İlk olarak Fenerbahçe, EuroLeague'de 2019-20 sezonunda yılın koçu ödülünün sahibi olan Victor Lapena'nın bir yıl daha takımın başında olacağını açıkladı.





Takım kaptanı Tuğçe Canıtez'in de 1 yıl daha takımda olacağı açıklandı.





Milli oyuncu Olcay Çakır Turgut ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.





Milli oyunculardan Sevgi Uzun'un da takımda kaldığı aktarıldı.





Türk vatandaşlığı da bulunan ABD'li oyuncu Kiah Stokes da yeni sezonda takımın kadrosunda olacak.





Takımın yıldızlarından İtalyan oyuncu Cecilia Zandalasini de kadroda kalan isimlerden oldu.





Fenerbahçe, yabancı oyuncu transferinde Jasmine Thomas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.





Fenerbahçe, transferde bombayı patlattı

Sarı-Lacivertliler, flaş bir transfere imza atarak Kayla McBride'ı kadrosuna kattı.





2020 WNBA Draftı'nın iki numarası Satou Sabally de transfer edilen bir diğer önemli isim olarak dikkat çekti.





Fenerbahçe'den kadroya ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde:

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımız, daha önce açıklanan yeni sezon hedefleri ve bütçesi kapsamında, bu sezon EuroLeague'in en iyi koçu seçilen ve takımımızla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Victor Lapena önderliğinde kadro yapılandırmasını tamamladı.

Takımımız, yeni sezon planlamaları neticesinde;

Sözleşmeleri devam etmekte olan Kaptanımız Tuğçe Canıtez ve Cecilia Zandalasini'nin yapmış olduğu indirime gitme fedakarlıklarıyla, bu iki oyuncumuzun sözleşmelerini 1'er yıllığına yenilemiştir.

Sözleşmeleri sona ermiş olan Milli Takım oyuncularımızdan Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun ve Kiah Stokes ile de 1'er yıllık sözleşme yenilenmiştir.

Takımımız dış transferde ise;

- WNBA'in önemli oyun kurucularından ABD vatandaşı Jasmine Thomas ile 1 yıl,

- WNBA ve EuroLeague'in yıldız skoreri ABD vatandaşı Kayla McBride ile 1 yıl,

- WNBA'in ve kadın basketbolunun gelecekteki en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen, bu sezon NCAA'den WNBA'e geçerken 2. sıradan draft edilen Alman vatandaşı uzun oyuncu Satou Sabally ile 1 yıl,

- Kulübümüzde geçirdiği 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan, kariyerinde EuroLeague şampiyonluğu ve MVP ödülü de bulunan, Çek Cumhuriyeti vatandaşı tecrübeli uzun oyuncu Kia Vaughn ile 1 yıl sözleşme imzalamıştır.

Oluşturulan bu kadronun yanında; altyapımızdan yetişen, Fenerbahçelilik değerlerine sahip ve gelişim takımımızda oynayan 3 oyuncumuz da, 2020-2021 sezonunda A takımımızda yer alarak Çubuklu forma ile başarı dolu yolculuklarına başlayacaktır.

Önümüzdeki sezon Çubuklu formamızı giyecek tüm oyuncularımıza şimdiden kupalarla dolu bir yıl dilerken, uzun yıllar Kulübümüze hizmet etmiş Ayşe Cora ve Esra Ural Topuz başta olmak üzere, geçtiğimiz sezon kazandığımız 2 kupada payı olan ve önümüzdeki sezonki mecburi yapılanmamızda bizlerle olamayacak tüm sporcularımıza teşekkür eder, yollarının açık olmasını dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"







