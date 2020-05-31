SON DAKİKA | Fenerbahçe kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımının 2020-21 sezonu kadrosu açıklandı. İlk olarak Kadınlar EuroLeague'de 2019-20 sezonunda yılın koçu ödülünü kazanmayı başaran Victor Lapena ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe, kadın basketbolunun en büyük yıldızlarından Kayla McBride'ı ve 2020 WNBA Draftı'nın iki numarası Satou Sabally'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Corona virüs salgını nedeniyle 2019-20 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA Kadınlar EuroLeague'deki mücadelesi erken sona eren Fenerbahçe Öznur Kablo, yeni sezonun kadrosunu açıkladı.
Kadronun, daha önce açıklanan 2020-2021 sezonu hedefleri ve bütçesi kapsamında oluşturulduğu belirtilmişti.
İlk olarak Fenerbahçe, EuroLeague'de 2019-20 sezonunda yılın koçu ödülünün sahibi olan Victor Lapena'nın bir yıl daha takımın başında olacağını açıkladı.
https://twitter.com/fbkadinbasket/status/1267033105069727752
Takım kaptanı Tuğçe Canıtez'in de 1 yıl daha takımda olacağı açıklandı.
https://twitter.com/fbkadinbasket/status/1267035622272839682
Milli oyuncu Olcay Çakır Turgut ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
https://twitter.com/fbkadinbasket/status/1267038137022328832
Milli oyunculardan Sevgi Uzun'un da takımda kaldığı aktarıldı.
https://twitter.com/fbkadinbasket/status/1267040648106033154
Türk vatandaşlığı da bulunan ABD'li oyuncu Kiah Stokes da yeni sezonda takımın kadrosunda olacak.
https://twitter.com/fbkadinbasket/status/1267043164206043137
Takımın yıldızlarından İtalyan oyuncu Cecilia Zandalasini de kadroda kalan isimlerden oldu.
https://twitter.com/fbkadinbasket/status/1267045715970310150
Fenerbahçe, yabancı oyuncu transferinde Jasmine Thomas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
https://twitter.com/fbkadinbasket/status/1267048209660116993
Fenerbahçe, transferde bombayı patlattı
Sarı-Lacivertliler, flaş bir transfere imza atarak Kayla McBride'ı kadrosuna kattı.
https://twitter.com/fbkadinbasket/status/1267050751899185152
2020 WNBA Draftı'nın iki numarası Satou Sabally de transfer edilen bir diğer önemli isim olarak dikkat çekti.
https://twitter.com/fbkadinbasket/status/1267053232783851521
Fenerbahçe'den kadroya ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde:
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımız, daha önce açıklanan yeni sezon hedefleri ve bütçesi kapsamında, bu sezon EuroLeague'in en iyi koçu seçilen ve takımımızla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Victor Lapena önderliğinde kadro yapılandırmasını tamamladı.
Takımımız, yeni sezon planlamaları neticesinde;
Sözleşmeleri devam etmekte olan Kaptanımız Tuğçe Canıtez ve Cecilia Zandalasini'nin yapmış olduğu indirime gitme fedakarlıklarıyla, bu iki oyuncumuzun sözleşmelerini 1'er yıllığına yenilemiştir.
Sözleşmeleri sona ermiş olan Milli Takım oyuncularımızdan Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun ve Kiah Stokes ile de 1'er yıllık sözleşme yenilenmiştir.
Takımımız dış transferde ise;
- WNBA'in önemli oyun kurucularından ABD vatandaşı Jasmine Thomas ile 1 yıl,
- WNBA ve EuroLeague'in yıldız skoreri ABD vatandaşı Kayla McBride ile 1 yıl,
- WNBA'in ve kadın basketbolunun gelecekteki en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen, bu sezon NCAA'den WNBA'e geçerken 2. sıradan draft edilen Alman vatandaşı uzun oyuncu Satou Sabally ile 1 yıl,
- Kulübümüzde geçirdiği 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan, kariyerinde EuroLeague şampiyonluğu ve MVP ödülü de bulunan, Çek Cumhuriyeti vatandaşı tecrübeli uzun oyuncu Kia Vaughn ile 1 yıl sözleşme imzalamıştır.
Oluşturulan bu kadronun yanında; altyapımızdan yetişen, Fenerbahçelilik değerlerine sahip ve gelişim takımımızda oynayan 3 oyuncumuz da, 2020-2021 sezonunda A takımımızda yer alarak Çubuklu forma ile başarı dolu yolculuklarına başlayacaktır.
Önümüzdeki sezon Çubuklu formamızı giyecek tüm oyuncularımıza şimdiden kupalarla dolu bir yıl dilerken, uzun yıllar Kulübümüze hizmet etmiş Ayşe Cora ve Esra Ural Topuz başta olmak üzere, geçtiğimiz sezon kazandığımız 2 kupada payı olan ve önümüzdeki sezonki mecburi yapılanmamızda bizlerle olamayacak tüm sporcularımıza teşekkür eder, yollarının açık olmasını dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"