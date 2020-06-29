SON DAKİKA! Fenerbahçe Kaan Ayhan için harekete geçti

Son dakika transfer haberi. Fenerbahçe’de transfer operasyonu erken başladı. Mert Hakan Yandaş’ın işini bitiren, Caner Erkin’e imza attırma konusunda büyük yol kat eden Sarı-Lacivertliler, gözünü Almanya’ya çevirdi. Hedefteki 1 numaralı isim Kaan Ayhan. Milli savunmacının formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, Bundesliga’ya veda etti. 24 yaşındaki futbolcu bu gelişme sonrasında takımından ayrılma kararı aldı.

Leverkusen ve Wolfsburg

Kaan Ayhan’ın tek talibi Fenerbahçe değil. Başarılı oyuncu, sözleşmesinde bulunan ‘2.5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi nedeniyle birçok Bundesliga ekibinin radarında. Alman basınına göre Wolfsburg ve Leverkusen, Milli futbolcuyla yakından ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Sarı-Lacivertliler, diğer takımlar devreye girmeden önce bir an önce bu transferi bitirmek istiyor.

Emre, Almanya’ya gidebilir

Bunun için Emre Belözoğlu kısa süre içerisinde harekete geçecek. Yeni sezondan itibaren sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre, Milli Takım’dan arkadaşı olan Kaan Ayhan’ı Fenerbahçe’ye gelmeye ikna etmeye çalışacak. Kaan’ın çok önemli bir transfer olacağını düşünen 38 yaşındaki kaptan, gerekirse Almanya’ya giderek oyuncuyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek.

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