Son dakika | Fenerbahçe Juan Quintero için teklif yaptı

Fenerbahçe, River Plate forması giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Juan Quintero'yi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertli ekip Arjantin kulübüne 1 yıllık kiralık satınalma opsiyonlu teklifini yaptı.

10 numara pozisyonunda oynayan Quintero ismi daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Kolombiyalı oyuncuyla Çin’in Shenzhen kulübü de yakından ilgileniyordu.

Fenerbahçe'nin 1 yıllık kiralık ardından 6-7 milyon civarında satınalma opsiyonuyla oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL