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Son dakika! Fenerbahçe Joshua King ile temasa geçti

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı Lacivertliler, 30 yaşındaki Norveçli golcü Joshua King için menajeriyle temaslarını sürdürüyor.

04 Temmuz 2022, Pazartesi 16:30 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe Joshua King ile temasa geçti

Süper Lig 'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe 'de transfer hareketliliği sürüyor. Gol bölgesine bir takviye yapmayı planlayan Sarı Lacivertli ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi. 

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Norveçli golcü Joshua King için menajeriyle temaslarını sürdürüyor.

İngiltere Premier Lig'de Watford ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Norveçli forvet, geçtiğimiz sezon 32 kez lig maçında forma giydi ve 5 gol, 3 asistlik performansa imza attı. Tecrübeli futbolcu kendi milli takımının 62 kez formasını giydi ve 20 gol atma başarısı gösterdi. 


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Joshua King'in transfermarkt'ın verileri göre güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gözükmekte. 

Oğluna Fenerbahçe forması giydirmişti

Bir dönem oğluna Fenerbahçe forması giydiren Joshua King, Fenerbahçe taraftarının odak noktası olmuştu. 


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