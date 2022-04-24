Fenerbahçe 'de 2022-2023 sezonu için teknik direktör arayışları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Aralık ayından bu yana Ali Koç ve kurmayları yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe'de bu süreçte Joachim Löw ve Jorge Jesus isimleri ön plana çıkmıştı. Sarı-lacivertlilerin görüştüğü dünyaca ünlü isimde son durum belli oldu.

İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’de göreve geldikten sonra ligde yakaladığı başarılı grafik dikkat çekti.

Her ne kadar Türkiye Kupası ve Konferans Ligi’nde 3 maçta 3 yenilgi alsa da Kartal idaresindeki sarı-lacivertliler, Süper Lig ’de 14 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik 1 yenilgiyle 33 puan topladı. İsmail Kartal, 2.36’lık puan ortalaması yakaladı. Tecrübeli çalıştırıcı ile takım son 6 maçını kazanırken, son 4 maçta da gol yemedi.

Löw'le bir türlü resmi adımlar atılamadı.

Uzun bir dönem Löw’le görüşen Başkan Ali Koç bir türlü resmi adımları atamadı. Alman çalıştırıcının ikna olmaması nedeniyle süreç çok uzadı. Sarı-lacivertlilerde bu gelişmeler ışığında Jorge Jesus adı öne çıktı.

Jorge Jesus'la temaslar sıklaştı

Hatta Portekiz’de yapılacak görüşmeler için de adımlar atıldı, temaslar yoğunlaştı. Portekizli çalıştırıcının Benfica’dan ayrıldıktan sonra yeniden Avrupa’da kalmak istediği ve 2022-23 sezonuyla sahalara döneceği biliniyor. Başkan Ali Koç ve yöneticilerden Selahattin Baki, yeni teknik direktör konusunda ibreyi 67 yaşındaki Jorge Jesus’a çevirerek görüşmeleri sıklaştırdı.

Portekiz’de ilgi topladı

Geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus’un teknik ekibiyle yeniden bir araya gelmesi ve sosyal medyadan fotoğraf paylaşmasıyla Portekiz’de büyük ilgi topladı. Jesus’un ‘Yeni bir hedef için tekrar toplandık’ mesajı da öne çıkarıldı. 67 yaşındaki çalıştırıcının yeni sezon için bir takımla görüştüğü vurgulandı. Fenerbahçe’nin tecrübeli isim için en ciddi aday olduğu aktarıldı.

İsmail Kartal'ın performansı yakından takip ediliyor

Ancak bir yandan da İsmail Kartal’ın yakaladığı başarılı ivme göz ardı edilmiyor. Sarı-lacivertli takımın Kartal ile ligde son 10 maçın 9’unu kazanıp 1 beraberlik alması ve yakalanan hava Ali Koç başta olmak üzere herkesin hoşuna gidiyor. Şu anda İsmail Kartal’ın tribünlerin de tam desteğini alması dikkatlerden kaçmıyor.

İbre Jesus ve İsmail Kartal'a döndü

Sezonun bitimine 4 hafta kaldığı için şu anda yeni hocanın kim olacağı resmi olarak açıklanmayacak. Hem takımın ikincilik hedefi hem de iki hafta sonra oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi takımın motivasyonu bozulmayacak. Fakat sarı-lacivertlilerde ibre Joachim Löw’den daha çok Jorge Jesus ve İsmail Kartal’a dönüyor. (Skorer)