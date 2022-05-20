Uzun zamandır şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe 'de Başkan Ali Koç yeni sezonda zafer yaşamakta kararlı... Vitor Pereira'nın ardından takımın başına geçen İsmail Kartal çok iyi bir form grafiği yakalasa da Sarı-Lacivertliler'in patronu yeni sezonda hata yapmak istemiyor.

Löw'le de görüşüldü

Bu doğrultuda yabancı ve tecrübeli bir ismi teknik direktörlüğe getirmek isteyen Başkan Koç önce Jöachim Löw'le ardından da Jorge Jesus'la çok ciddi görüşmeler yaptı. Ancak Kanarya son olarak Jesus'da karar kıldı, Portekizli hocayla temaslar sıklaştırıldı, hatta basına Ali Koç'un, kurt teknik adamla bir araya geldiği fotoğraf bile düştü.

Flamengo'ya yeşil ışık...

Bu gelişmelerin ardından deneyimli çalıştırıcının, Fenerbahçe'ye imza atmasına kesin gözüyle bakılırken, Jesus'un, Brezilya'dan Flamengo'ya da yeşil ışık yakması görüşmeleri yavaşlatmıştı. Ancak Portekiz basınından adeta Kanarya için müjde geldi.

Şampiyonlar Ligi faktörü

A Bola, Fenerbahçe ile Jorge Jesus'un bir sezonluğuna anlaştığını duyurdu. A Bola'dan çıkan haberde; 'Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ni garantilemesinin ardından resmi sözleşmeye imza atmak için gelecek hafta İstanbul'a gelecek' ifadeleri de kullanıldı.