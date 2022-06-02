Fenerbahçe 'de yeni teknik direktör Jorge Jesus, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sarı Lacivertli yönetimle sürekli fikir alışverişi yapan tecrübeli teknik adam, Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe yönetiminden Real Madrid'den ayrılan ve şu an boşta olan Brezilyalı yıldız sol bek Marcelo'nun transfer edilmesini istedi.

Botafogo, Fluminense ve Inter Miami'nin ilgilendiği Brezilyalı sol bek, Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyor.

Jorge Jesus'un isteği üzerine harekete geçen Fenerbahçe'nin yakın zamanda tecrübeli futbolcu ile masaya oturması bekleniyor. 34 yaşındaki yıldız futbolcunun gelen teklifler için acele etmeyeceği, detaylı düşündükten sonra kararını vereceği de haberde yer alıyor.







