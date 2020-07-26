SON DAKİKA | Fenerbahçe, Jarell Eddie ile anlaştı!

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yeni koçu Igor Kokoskov liderliğinde bir değişim sürecine giderken son olarak UCAM Murcia forması giyen Jarell Eddie ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Nikos Varlas'ın haberine göre Fenerbahçe Beko, etkili şutör ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.





İspanya Ligi'nde rekor kırdı!

Geçtiğimzi sezon İspanya Liga Endesa'da UCAM Murcia forması giyen Eddie, 2 maçta 17 üçlük isabeti kaydederek İspanya Ligi'nde Oscar Schmidt'ten sonra bu üçlük isabet sayısına ulaşan ilk oyuncu olmuştu. Oscar Schmidt, 1993-94 sezonunda 18 isabet sağlarken Eddie 26 yıl sonra 17 üçlük ile bunu ilk kez başaran isim olarak dikkat çekmişti.

Daha önce NBA'de Washington Wizards, Phoenix Suns, Boston Celtics ve Chicago Bulls kadrolarında da yer alan 28 yaşındaki forvet, Avrupa'daki ilk deneyimini 2018-19 sezonunda Strasbourg ile yaşamıştı. 2015'te D-League'de üçlük yarışması şampiyonluğu bulunan Eddie, Strasbourg ile de Leaders Cup zaferi yaşarken MVP olmayı başarmıştı.