Fenerbahçe iç ve dış transferde yoğun bir tempo yaşıyor. Kadrosunu önemli isimlerde takviye eden Sarı-Lacivertli ekip, yeni sezon planlamasında yer bulamayan isimlerle de yollarını ayırıyor. Son olarak Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Jailson'u Çin ekibi Dalian Pro kulübüne 4.5 milyon euroya gönderdiğini borsaya bildirdi.

Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP'a şu açıklamayı yaptı:

Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4.500.000 Avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

Ağustos 2018'de Brezilya ekibi Gremio'dan 4 milyon Euro karşılığında transfer edilen Jailson, Fenerbahçe kariyeri boyunca orta saha ve savunmanın göbeğinde forma giymiş ancak tatmin edici bir performans sergileyememişti.



