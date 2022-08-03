Son dakika! Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'la anlaşma sağladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi...Fenerbahçe, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'la anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Kalecisi Altay Bayındır'a alternatif almak isteyen Fenerbahçe , Göztepe 'nin 23 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katıyor.
ALTERNATİF İÇİN HAREKETE GEÇİLMİŞTİ
Fenerbahçe, Altay Bayındır'a alternatif bir ismi transfer etmek için çalışmalara başladı.
İRFAN CAN İÇİN KİRALIK OLARAK ANLAŞILDI
Skorer'in haberine göre; Fenerbahçe, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'la kiralık olarak anlaşma sağladı.
KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK
Kulüpte sözleşme hazırlıkları devam ederken sarı-lacivertli kulübün İrfan Can'ı kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.