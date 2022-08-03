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Son dakika! Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'la anlaşma sağladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi...Fenerbahçe, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'la anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

03 Ağustos 2022, Çarşamba 16:31 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'la anlaşma sağladı

Kalecisi Altay Bayındır'a alternatif almak isteyen Fenerbahçe , Göztepe 'nin 23 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katıyor.

ALTERNATİF İÇİN HAREKETE GEÇİLMİŞTİ

Fenerbahçe, Altay Bayındır'a alternatif bir ismi transfer etmek için çalışmalara başladı.

İRFAN CAN İÇİN KİRALIK OLARAK ANLAŞILDI

Skorer'in haberine göre; Fenerbahçe, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'la kiralık olarak anlaşma sağladı.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Kulüpte sözleşme hazırlıkları devam ederken sarı-lacivertli kulübün İrfan Can'ı kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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