Fenerbahçe, gelecek sezon için ilk transferini şimdiden yaptı. Sarı-Lacivertliler, ocak ayı transfer döneminin son günlerinde peşine düştüğü Fabrice N’Sakala için Alanyaspor’u ikna edemedi. Ancak yönetim, Kongolu oyuncudan vazgeçmedi. 29 yaşındaki sol beki Akdeniz ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Fenerbahçe, görüşmelere başladı. Şu anda 400 bin Euro maaş alan N’Sakala, Alanya’nın yüzde 100 zamlı 800 bin Euro’luk teklifini geri çevirdi.

Sarı-Lacivertliler, 4 sezondur Türkiye’de kariyerini sürdüren Kongolu futbolcuya 1.2 milyon Euro maaş ile 3 senelik kontrat teklif etti. N’Sakala’nın bu öneriye ‘Evet’ demesi üzerine taraflar ön sözleşme imzaladı.

Gözler Hasan Ali’de

Sarı-Lacivertliler böylece bu sezonun kanayan yarası haline gelen sol bek sorununu, önümüzdeki dönem için şimdiden çözmüş oldu. Gözler şimdi Hasan Ali Kaldırım’a çevrildi. Milli savunmacı, sakatlığı nedeniyle bu sezon ligde sadece 7 maçta forma giyebildi. 30 yaşındaki futbolcunun da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetimin, N’Sakala transferinin ardından Hasan Ali’ye nasıl bir teklif yapacağı merakla bekleniyor.

Mehmet Çağrı Davran