Son dakika haberi... Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevi için görüşmelerini sürdürdüğü Erol Bulut, İstanbul’a geldi.

Sezon sonu Almanya’da ailesiyle tatil yapan ve bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen Erol Bulut, eşinin uçakta tansiyonunun düşmesinden dolayı havalimanı ilk yardım bölümüne geçti.

'Birkaç güne açıklama yapılacak'

Burada gerekli muayenesi yapılan Erol Bulut’un eşinin herhangi bir sağlık sorunu olmamasından dolayı alandan ayrıldı. Bulut, Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevi ile ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, "Teşekkürler, zaten birkaç güne açıklama yapılacak. Şu anda bir şey söylemeye gerek yok" dedi.