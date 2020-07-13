SON DAKİKA! Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül'den yeni sözleşme açıklaması!
Son dakika haberi. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ismi Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül'den son dakika açıklaması geldi. Yeni sözleşme konusuna cevap vermeyeceğini belirten Gökhan, ''Ben son saniyeye kadar Beşiktaş'a verdiğim sözü tutmak için çalışıyorum, mücadele ediyorum. Neler olacağını sezon bittikten sonra göreceğiz." diye konuştu.
Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve haftayı 4. sırada kapattı. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül, son saniyeye kadar Siyah Beyazlı ekibe hizmet edeceğini belirtti.
Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Fenerbahçe ile anılan Gökhan, transfer ile konuşmayacağını vurguladı, "Şu anda sözleşme konusunda cevap vermeyeceğim. Ben son saniyeye kadar Beşiktaş'a verdiğim sözü tutmak için çalışıyorum, mücadele ediyorum. Neler olacağını sezon bittikten sonra göreceğiz." ifadelerini kullandı.