Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve haftayı 4. sırada kapattı. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül, son saniyeye kadar Siyah Beyazlı ekibe hizmet edeceğini belirtti.

Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Fenerbahçe ile anılan Gökhan, transfer ile konuşmayacağını vurguladı, "Şu anda sözleşme konusunda cevap vermeyeceğim. Ben son saniyeye kadar Beşiktaş'a verdiğim sözü tutmak için çalışıyorum, mücadele ediyorum. Neler olacağını sezon bittikten sonra göreceğiz." ifadelerini kullandı.



