SON DAKİKA | Fenerbahçe için Youssef El Arabi iddiası

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvet hattı için Olympiacos forması giyen Youssef El Arabi'nin ismi ön plana çıkıyor. Yunan basınının geniş yer verdiği söylentiler çerçevesinde Erol Bulut'un El Arabi'yi kadrosunda görmek istediği aktarılıyor.

Sport FM'in haberine göre Alanyaspor'da Yunanistan'dan birçok oyuncu ile çalışan Erol Bulut'un, Fenerbahçe'ye de Yunanistan'dan bir başka takviye istiyor. Genç hocanın, Olympiacos'un yıldız golcüsü Youssef El Arabi'yi kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

Daha önce ismi Beşiktaş ile de anılan Youssef El Arabi, son 4 sezonunu Katar ve Yunanistan'da geçirdi. Katar'da Al Duhail formasıyla geçirdiği 3 sezonda 60 lig maçında 76 gol atan El Arabi, Yunanistan'da da 34 lig maçında 20 gol atmayı başardı ve toplamda son 4 sezonda 94 maç, 96 gollük bir istatistik yakaladı.







