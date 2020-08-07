SON DAKİKA | Fenerbahçe için Stiven Mendoza iddiası

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Türkiye içinden yaptığı transferlerle bombaları art arda patlattı. Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş'ın transferlerini açıklayan Fenerbahçe'nin yurt dışında süren çalışmaları kapsamında da Amiens forması giyen Stiven Mendoza gündeme geldi.

Le 10 Sport, Amiens'in başarılı kanat oyuncusu ile Fenerbahçe ve Porto'nun ilgilendiklerini belirtti. Amiens'ın Fransa'da Ligue 2'ye düşmesi nedeniyle Kolombiyalı oyuncunun takımdan ayrılabileceği aktarılmakta.

28 yaşındaki sol açık, bu sezon Amiens formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 6 gol atmayı başardı. Ocak 2018'de Corinthians'tan 1 milyon Euro karşılığında transfer edilen oyuncu, bu sezon itibariyle Kolombiya Milli Takımının da kadrosunda kendine yer bulmaya başladı.