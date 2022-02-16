Son Dakika | Fenerbahçe için bomba iddia: Marcelo Bielsa

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde Joachim Löw ismi, listenin en üstünde yer alırken Jorge Jesus ve Roger Schmidt de adaylar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi Ali Koç, son divan toplantısında "3 aday var, ikisiyle maaş pazarlığı seviyesine geçtik" bilgisini vermişti.

SEZON SONU BOŞA ÇIKIYOR

Bu iki ismin Löw ve Jesus olduğu kulislerde konuşuluyor. Flaş gelişme ise Marcelo Bielsa konusunda yaşandı… Sarı-lacivertlilerin, İngiltere'de Leeds United'ı çalıştıran ve bu sezon istediği performansı yakalayamayan Bielsa'nın şartlarını sorduğu öğrenildi. Arjantinli hocanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bielsa'nın eğer Leeds'ten ayrılırsa Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade ediliyor. Tüm bu gelişmeler, kulislerde "Ali Koç, Löw'ü bitireceğinden emin. Ancak geçen sezon yaşanan durum nedeniyle tedbir alıyor" şeklinde yorumlandı.

Kaynak: Sabah







