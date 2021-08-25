Son Dakika | Fenerbahçe, Helsinki deplasmanı kadrosunu açıkladı
Son dakika Fenerbahçe haberi... 1-0 kazandığı maçın rövanşında, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için Helsinki ile deplasmanda karşılaşacak olan Sarı-Lacivertli ekibin kamp kadrosu açıklandı.
Genç Muhammed Gümüşkaya'nın muhteşem golüyle Helsinki'yi evinde 1-0 yenen Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için Finlandiya deplasmanına gidiyor. Sarı-Lacivertli ekip kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlıkları nedeniyle ilk maçın kadrosunda yer almayan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş da kritik deplasmana giden futbolcular arasında. Enner Valencia, Antalyaspor ile oynanan Süper Lig maçında forma giymişti. Sakatlığını atlatan Mert Hakan da Vitor Pereira'dan forma bekliyor.
Fenerbahçe'nin Helsinki deplasmanı kamp kadrosu: Altay, Berke, Ertuğrul, Serdar, Szalai, Tisserand, Nazım, Osayi, Ferdi, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Fatih, Mesut Özil, Muhammed, Zajc, Arda, Valencia.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1430421112207314944