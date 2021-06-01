Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV’de yayımlanan programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Ali Koç, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

'En azından bu transferleri yapacağız'

5 transfer yapmak istediklerini vurgulayan tecrübeli futbol adamı, "1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de sağ bek ve sol bek, fırsat transferleri var. En azından bu transferleri yapacağız." ifadelerini kullandı.





'15 milyon Euro'luk bir satışımız olabilir'

Gerekli dokunuşları yapmalarının gerektiğini ifade eden Koç, "15 milyon Euro'luk bir satışımız olabilir. Kulübü birkaç sene götüreceğine inandığımız kadro şu anda elimizde. Gerekli dokunuşları yapıp, elden çıkarmak istediklerimizi elden çıkardığımız takdirde, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürecek yapılandırma hazır diye düşünüyorum" dedi.







