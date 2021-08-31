Fenerbahçe , Halil Dervişoğlu için Brentford ile anlaşmaya vardı. Transfer döneminin son günlerinde hareketliliğini artıran Fenerbahçe, Premier League takımlarından Brentford'da forma giyen Halil Dervişoğlu transferi için sona yaklaştı.

Milli futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlayan Fenerbahçe yetkilileri, 21 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerini tamamlamak üzere. Süper Lig 'den takımların radarında olan Halil Dervişoğlu için Brentford ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin transferi bir kaç güne açıklaması bekleniyor.





İşte anlaşmanın detayları

Milli futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlayan Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki oyuncuyu 1 yıl kiralamak için 1,5 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek. Brentford ile her konuda anlaşma sağlayan Sarı-lacivertli kulüp, Dervişoğlu'nun satın alma opsiyonunu da elinde bulunduracak.

DHA