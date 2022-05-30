Fenerbahçe ’de teknik direktör Jorge Jesus için resmi açıklama beklenirken bir yandan gelecek sezonun kadrosu da merak ediliyor. 2.5 aydır sarı-lacivertli takımı izleyen Portekizli teknik direktör özellikle takımın sahip olduğu zengin yerli havuzu ve potansiyelli yıldızları çok beğendi.

Başkan Ali Koç’la yapılan görüşmelerde de yerli oyuncuların potansiyeli ve yetenekleri hep konuşuldu. Başta Arda Güler olmak üzere İrfan Can, Mert Hakan ve Altay Bayındır gibi isimler ön plana çıktı. Ancak esas olarak Arda Güler’in yetenekleri üzerinde duruldu.

ARDA GÜLER'E ÖZEL İLGİ

Jesus’un da 17 yaşındaki yıldızın performansından, potansiyelinden etkilendiği ve gelecek vaat eden bir yıldız olarak gördüğü belirtildi. Başkan Ali Koç’un da Arda Güler’in yakaladığı çıkış ve mevcut potansiyelini tecrübeli teknik adama anlattığı kaydedildi.

Ayrıca son dönemde ilk 11’in değişilmezleri arasına giren İrfan Can ve Mert Hakan’ın orta sahadaki oyunları da dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcı, iki yönlü oynayabilen bu ismin yaşları itibariyle de en verimli dönemlerinde olduğunu kulübe iletti. Bir başka konuşulan isim de kaleci Altay Bayındır oldu.

ARDA GÜLER'İN FARKINDA

Son dönemde başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere tüm futbol kamuoyunun gündeminde olan 17 yaşındaki Arda Güler konusunda Jorge Jesus’un da takibi bulunuyor. Genç orta sahanın yeteneklerinin farkında olan Jesus’un Arda’nın oynadığı maçları izlediği ve yardımcılarıyla beraber özel rapor hazırlandığı öğrenildi.

ALTAY BAYINDIR AVRUPA STANDARTLARINDA

Aynı zamanda Fenerbahçe’nin kaptanı olan Altay’ın Avrupa standartlarında bir kaleci olduğuna değinildi. Jorge Jesus tarafından bu potansiyelli isimlerin mutlaka kadroda olması gerektiği ve gelecek sezon ilk 11’de çok önemli olacakları vurgulandı.

Öte yandan sözleşmeleri uzatılan Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu hakkında da Jorge Jesus’un sık sık bilgilendirildiği öğrenildi. Jesus’un bu iki oyuncu için de olumlu yönde rapor verdiği aktarıldı.

2.5 AYLIK İZLEME

Şubat ayından itibaren Fenerbahçe’yi izleyen Jorge Jesus, Fenerbahçe’ye epeyce hakim durumda. Jesus’un yardımcılarının da takımı ve maçları izlediği bu nedenle herhangi bir adaptasyon sorununun olmayacağı bildirildi. Portekizli teknik direktörün Başkan Ali Koç’la bu 2.5 aylık süre içerisinde hep iletişim kurduğu ve karşılıklı birbirlerine raporlar sundukları öğrenildi. Zaten kadronun eksikleri, güçlü yanları ve transfer ihtiyaçları da bu sayede şekillendi.

GÖZLER YENİ HAFTADA

Tüm Fenerbahçe camiası ve futbol kamuoyu sarı-lacivertli kulüpten gelecek resmi açıklamaya kilitlendi. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz hafta bir sonraki pazartesi ifadelerini kullanmıştı. Bugünden itibaren sarı-lacivertli taraftarlar da Jorge Jesus konusundaki resmi duyuruyu bekliyor. Öte yandan İsmail Kartal’ın geleceğinin de netleşmesi umuluyor.

ROSSİ'YE TAM NOT

Jorge Jesus’un Fenerbahçe’yi izlediği süre zarfında etkilendiği oyuncuların başında Diego Rossi de geliyor. Hatta Fenerbahçe’nin bonservisini satın aldığı Rossi konusunda Jesus’la da istişare kurduğu ve karşılıklı fikir alışverişleri sundukları belirtildi.

Portekizli teknik direktörün, Rossi’nin henüz 24 yaşında olduğunu, artık Uruguay Milli Takımı’na seçildiğini ve gelecekte kulübe para kazandırabilecek potansiyelde olduğunu aktardığı kaydedildi. Jesus ve ekibinin, Rossi konusundaki olumlu tavsiyesi Fenerbahçe’yi de memnun etti. (Skorer)